Кому и на сколько увеличат заработную плату в Украине в 2019

В 2019 году планируется значительное увеличение зарплаты.

В 2019 году ожидается существенное повышение зарплаты в Украине depositphotos.com

Трудовые миграционные процессы, повышение цен на коммунальные услуги, стоимость транспорта, обострение дефицита кадров и большая текучка – вот причины роста зарплат.

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Больше всего специалистов не хватает в медицине, банковских услугах и агропромышленности. Потому существенное повышение планируют начать именно с этих отраслей, например, в медицине оплата труда вырастет от 44% до 60%.

В сельскохозяйственном секторе увеличить зарплату планируют на 63%ю По данным UBR.ua на 2018 год средняя зарплата в агрохолдингах составляет 15 тыс гривен.



График увеличения зарплаты по данным UBR.ua на 2019 UBR.ua

Также, важным сейчас является поддержание рабочих специальностей, таких как инженеры, электромонтажники, сантехники, где оклад должен закрепиться в 2019 году на уровне 17 тыс. гривен.



Ранее сообщалось, что Украину назвали самой бедной страной Европы.