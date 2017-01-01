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Кому и на сколько увеличат заработную плату в Украине в 2019

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В 2019 году планируется значительное увеличение зарплаты.
В 2019 году ожидается существенное повышение зарплаты в Украине
В 2019 году ожидается существенное повышение зарплаты в Украине
depositphotos.com

Трудовые миграционные процессы, повышение цен на коммунальные услуги, стоимость транспорта, обострение дефицита кадров и большая текучка – вот причины роста зарплат.

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Больше всего специалистов не хватает в медицине, банковских услугах и агропромышленности. Потому существенное повышение планируют начать именно с этих отраслей, например, в медицине оплата труда вырастет от 44% до 60%.

В сельскохозяйственном секторе увеличить зарплату планируют на 63%ю По данным UBR.ua на 2018 год средняя зарплата в агрохолдингах составляет 15 тыс гривен.

График увеличения зарплаты по данным UBR.ua на 2019
График увеличения зарплаты по данным UBR.ua на 2019
UBR.ua

Также, важным сейчас является поддержание рабочих специальностей, таких как инженеры, электромонтажники, сантехники, где оклад должен закрепиться  в 2019 году на уровне 17 тыс. гривен.

Ранее сообщалось, что Украину назвали самой бедной страной Европы.

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Теги: зарплата, заработная плата, увеличение доходов, доход, увеличение зарплаты
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