Пенсия-2019: Как пересчитают выплаты

Пенсию по новым правилам получат около 12 млн украинцев.

В 2019 году пенсии для украинцев будут рассчитываться по новым формулам depositphotos.com

В 2019 году пенсии для украинцев будут рассчитываться по новым формулам. В отличии от предыдущих годов, теперь зарплатный показатель не будет сопоставляться с актуальным и повторять уровень инфляции.

Новые изменения затронут около 12 млн человек. Не коснуться новые правила только льготников, например, военных или судьей, а также людей со стажем меньше, чем 15 лет.

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На сколько повысится уровень пенсии еще неизвестно, но ориентировочно может подсчитать любой человек. Вот так выглядит новая формула:

Пенсия (р) = Сз(1) по стране*Кз*1%*стаж, где Сз(1)=Сз по стране +50% роста зарплат + 50% инфляции.

Если пересчитать по новой формуле зарплату среднестатистического украинца, который вышел на пенсию в 2019 году со средней зарплатой в 5,4 тыс грн, то при 35 годах стажа получит около 2,1 тыс гривен.

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Если сравнить с предыдущей и пересчитать по старой формуле пенсию того же человека, он будет получать почти 1,8 тыс грн. Разница в суме около 300 гривен.

Необходимо отметить, что в 2019 году дефицит Пенсионного фонда составит 166 млрд гривен. Данную сумму несколько лет назад планировали компенсировать за 6 лет, получая деньги из госбюджета. Но даже если в этом году сумма дефицита составит почти 140 млрд гривен, то в следующем образует на 16 млрд больше.

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Эксперты в области пенсионного обеспечения заявляют, что лучше не только вводить новую систему, но и обеспечить высокую пенсию с помощью частных фондов. В свою очередь фондам необходимо вложить деньги в недвижимость или произвести покупку ценных бумаг, чтобы избежать инфляции.

Ранее сообщалось, что инфляция в Украине резко ускорилась с начала осени.