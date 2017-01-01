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В Украине ускорилось падение промпроизводства

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Объемы промышленного производства в сентябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%.
Промпроизводство в Украине упало
Промпроизводство в Украине упало
depositphotos.com

В Украине объемы промышленного производства в сентябре снизились по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года на 1,3%. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

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По данным ведомства, за январь-сентябрь 2018 года к аналогичному периоду прошлого года рост промпроизводства составил 1,8%, в том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров - 2%, в перерабатывающей промышленности - 1,6%, в снабжении электроэнергией, газа и кондиционированного воздуха - 2,2%.

Ранее сообщалось о том, что в Украине растет потребление газа.

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Теги: экономика, статистика, производство, падение, промышленность, промпроизводство, экономика Украины, Госстат
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