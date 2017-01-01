Украина выполнила план по запасам газа на зиму
В подземные хранилища закачано почти 17 миллиардов кубометров газа. ПХГ заполнены на 54%.
По состоянию на 22 октября объем газа в подземных хранилищах Украины увеличился до 16,983 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют данные Укртрансгаза.
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По последним данным, за сутки в ПХГ Украины было закачано 37,70 млн куб. м газа.
В течение суток из ПХГ Украины отобрано 0,64 млн куб. м.
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При этом в Украину за сутки поступило из Словакии - 23,63 млн куб. м, из Венгрии - 13,60 млн куб. м, из Польши - 0,53 млн куб. м газа.
Таким образом, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 54%.
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