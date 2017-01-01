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Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка в Украине

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Сколько будет стоить лечение после медицинской реформы и что лечить не получится.
Сколько стоит лечение после медицинской реформы
Сколько стоит лечение после медицинской реформы
depositphotos.com

После подписания медицинской реформы лечиться можно будет только платно по установленным тарифам. Но не все будет компенсировано государством или медстраховкой.

Кто же и сколько влаживает в лечение украинских граждан?

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Покупка двух из трех медстраховок оплачивается работодателем. Но не все согласны на такие условия, ведь в среднем на одного человека придется тратить 1 тыс грн в месяц.

Кроме того, “полный пакет“ стоимостью в 1-2 тыс гривен не гарантирует вам страхование от онкологических заболеваний, гепатитов и ВИЧ. В большинстве это страховка на инфаркты и инсульты.

К примеру, страховая компания “Провидна“ покроет сумму лечения 120-190 тыс грн/год за пакет от 1,4 до 1,9 тыс/грн. Но не оплатит лечение инфарктов, инсультов, гепатитов, онкозаболеваний и хирургию.

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В других страховых компаниях как “Уника“ или “Инго“ можно обойтись в 1,3 или 1,6 тыс грн, и также получить 120-190 тыс/грн в год.

Самый дешевый страховой полис стоит 300 грн в месяц, но за такую сумму можно только 1 год посещать установленную медицинскую организацию. Так, за 3600 гривен в год можно использовать 10 тыс гривен на 7 дней стационара, обследования и визиты к лечащему врачу. Но любое “отклонение“ от полиса придется лечит за собственные деньги.

Существует также полис на случай потери работоспособности. Оформляется он как страховка здоровья, лечение оплачиваться не будет и стоит это около 0,4% от страховой суммы. То есть, если застраховаться на 200 тыс грн, то оплачивать ежемесячно нужно будет 800 грн.

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Так, временная потеря работоспособности будет оплачена около 10% от страховой суммы, стойкая потеря – от 50% до 70%, и только в случае смерти от болезни семья получит 100% выплату. Обратить внимание нужно именно на пункт о болезни, ведь получить выплату в результате гибели в ДТП или преступления не получится совсем.

Также стоит указать, что лечение всех заболеваний, восстановление после инфаркта или лечение от онкозаболеваний не гарантирует никакая украинская страховая. Вместе с тем, опираясь на данные Госстата, можно заключить, что даже неполный полис окажется недоступен каждому четвертому украинцу, так как средняя зарплата у последнего менее 5 тыс грн.

Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно сдавать анализы.

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Теги: страхование, страховка, страховка здоровья, страховка от несчастного случая, выплата, здоровье, лечение, медстрахование, медстраховка украина
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