Сколько стоит и что покрывает медицинская страховка в Украине

Сколько будет стоить лечение после медицинской реформы и что лечить не получится.

После подписания медицинской реформы лечиться можно будет только платно по установленным тарифам. Но не все будет компенсировано государством или медстраховкой.

Кто же и сколько влаживает в лечение украинских граждан?

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Покупка двух из трех медстраховок оплачивается работодателем. Но не все согласны на такие условия, ведь в среднем на одного человека придется тратить 1 тыс грн в месяц.

Кроме того, “полный пакет“ стоимостью в 1-2 тыс гривен не гарантирует вам страхование от онкологических заболеваний, гепатитов и ВИЧ. В большинстве это страховка на инфаркты и инсульты.

К примеру, страховая компания “Провидна“ покроет сумму лечения 120-190 тыс грн/год за пакет от 1,4 до 1,9 тыс/грн. Но не оплатит лечение инфарктов, инсультов, гепатитов, онкозаболеваний и хирургию.

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В других страховых компаниях как “Уника“ или “Инго“ можно обойтись в 1,3 или 1,6 тыс грн, и также получить 120-190 тыс/грн в год.

Самый дешевый страховой полис стоит 300 грн в месяц, но за такую сумму можно только 1 год посещать установленную медицинскую организацию. Так, за 3600 гривен в год можно использовать 10 тыс гривен на 7 дней стационара, обследования и визиты к лечащему врачу. Но любое “отклонение“ от полиса придется лечит за собственные деньги.

Существует также полис на случай потери работоспособности. Оформляется он как страховка здоровья, лечение оплачиваться не будет и стоит это около 0,4% от страховой суммы. То есть, если застраховаться на 200 тыс грн, то оплачивать ежемесячно нужно будет 800 грн.

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Так, временная потеря работоспособности будет оплачена около 10% от страховой суммы, стойкая потеря – от 50% до 70%, и только в случае смерти от болезни семья получит 100% выплату. Обратить внимание нужно именно на пункт о болезни, ведь получить выплату в результате гибели в ДТП или преступления не получится совсем.

Также стоит указать, что лечение всех заболеваний, восстановление после инфаркта или лечение от онкозаболеваний не гарантирует никакая украинская страховая. Вместе с тем, опираясь на данные Госстата, можно заключить, что даже неполный полис окажется недоступен каждому четвертому украинцу, так как средняя зарплата у последнего менее 5 тыс грн.



Ранее сообщалось, что украинцы смогут бесплатно сдавать анализы.