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С января запустят монетизацию субсидий - Рева

Комментариев: 1
Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года, сообщил министр социальной политики.
Стало известно, когда заработает механизм полной монетизации субсидий
Стало известно, когда заработает механизм полной монетизации субсидий
facebook.com/MLSP.gov.ua

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Укринформ в среду, 24 октября.

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По его словам, с 1 января все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет.

“По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным“, - сказал Рева.

Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на “коммуналку“.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, жкх тарифы отопление, субсидии, субсидия, минсоцполитики, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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Осталось 300 символов
гость  (аноним)  24.10.2018, 17:16
Оценка:  0
гость
Одним одиноким пенсионерам и будет субсидия.Остальным всем отменят
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