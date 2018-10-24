С января запустят монетизацию субсидий - Рева
Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года, сообщил министр социальной политики.
Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Укринформ в среду, 24 октября.
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По его словам, с 1 января все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет.
“По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным“, - сказал Рева.
Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на “коммуналку“.
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