С января запустят монетизацию субсидий - Рева

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года, сообщил министр социальной политики.

Механизм полной монетизации субсидий заработает с 1 января 2019 года. Об этом сообщил министр социальной политики Андрей Рева, пишет Укринформ в среду, 24 октября.

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По его словам, с 1 января все, что сэкономил человек, не будет списано в бюджет.

“По окончанию сезона он сможет снять со своей карты и использовать так, как посчитает нужным“, - сказал Рева.

Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы получить субсидию на “коммуналку“.