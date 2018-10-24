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В Укрнафте заявили о судебной победе по Крыму

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Верховный Суд Швейцарии подтвердил правомерность обращения Укрнафты в международный арбитражный суд для защиты своих активов в Крыму.
В ПАО Укрнафта заявили, что Верховный Суд Швейцарии принял решение в ее пользу
В ПАО Укрнафта заявили, что Верховный Суд Швейцарии принял решение в ее пользу
depositphotos.com

В ПАО Укрнафта заявили, что Верховный Суд Швейцарии принял решение в ее пользу. В частности, суд подтвердил правомерность обращения компании в международный арбитражный суд для защиты своих активов в аннексированном Крыму, сообщает в среду, 24 октября, пресс-служба акционерного общества.

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“Верховный Суд Швейцарии подтвердил своим решением правомерность международного арбитражного суда рассматривать спор по иску Укрнафты против РФ. Соответственно, арбитражное производство продолжится и в ближайшее время ожидается окончательное решение по существу дела“, - говорится в сообщении.

В Укрнафте ожидают, что это решение подтвердит его право на компенсацию в 50 млн долл. США “за экспроприацию имущества“.

В ПАО убеждены, что решение Верховного Суда Швейцарии также может повлиять на решение других судов в аналогичных делах украинских компаний.

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Напомним, в Крыму после аннексии в 2014 году Укрнафту лишили прав собственности на 16 автозаправочных станций. Компания, опираясь на Соглашение между Кабинетом Министров Украины и Правительством РФ о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года, подала жалобу в международный арбитражный суд.

В свою очередь международный арбитражный суд определил Швейцарию в качестве места арбитража. Однако РФ не признала компетенцию международного арбитражного суда, и обжаловала решение международного арбитражного суда, которым он признал наличие у него юрисдикции, в Верховный Суд Швейцарии.

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Теги: Украина-Россия, Крым, суд, Швейцария, победа, активы, Укрнафта, международный арбитражный суд, Решение, заправка, решение суда, аннексия, аннексия Крыма, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
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гость  (аноним)  24.10.2018, 18:25
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гость
Так это называется просто приняли иск, то есть ответили на вопрос: имеем ли мы право обратиться.
Осталось ответить на вопрос, можем ли мы?
)
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