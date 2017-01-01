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Гройсман отрапортовал об успехах борьбы с контрабандой

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Премьер-министр заявил, что борьба с контрабандой привела к увеличению ежедневных поступлений в государственный бюджет.
Гройсман рассказал об успехах борьбы с контрабандой
Гройсман рассказал об успехах борьбы с контрабандой
facebook.com/volodymyrgroysman

Борьба с контрабандой привела к увеличению ежедневных поступлений в государственный бюджет от таможни на 31,3% - до 1,78 миллиарда гривен. Об этом на заседании правительства в среду, 24 октября, заявил премьер-министр Владимир Гройсман, пишет УНИАН.

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По его словам, до того, как началась борьба с контрабандой, в государственный бюджет поступало 1,338 миллиарда гривен в день. Сейчас же показатель вырос до 1,757 миллиарда гривен.

“Вот вам разница, немногим более 400 миллионов гривен ежедневно поступает от тех усиленных мероприятий по борьбе с контрабандой“, - сказал Гройсман.

Ранее сообщалось о том, как и сколько зарабатывают украинцы в глухих селах.

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Теги: контрабанда, Таможня, правительство, контрабандисты, правительство Украины, Госбюджет, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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