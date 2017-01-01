В ЕС рассказали, сколько выделили денег Украине

Ежегодно 200 млн евро Евросоюз выделяет в форме грантов, то есть, это безвозмездная помощь.

В ЕС подсчитали объем предоставленных Украине средств за последние четыре года depositphotos.com

Европейский союз за последние четыре года предоставил Украине около 10 млрд евро помощи. Об этом рассказал глава представительства ЕС в Украине Хюг Мингарелли на брифинге в среду, 24 октября.

Читай также: МВФ снизил требования к Украине - S&P Он уточил, что из общей суммы - 200 млн евро ежегодно выделяются в форме грантов, то есть, это безвозмездная помощь.

“В дополнение к этому мы также мобилизовали около 70 млн евро в виде гуманитарной помощи и это также в форме грантов, то есть в форме безвозмездной помощи. Также мы подготовили 3,4 млрд евро макрофинансовой помощи, плюс 1 млрд евро, то есть, в целом это 4,4 млрд евро макрофинансовой помощи. Но это уже в форме займов“, - сказал Мингарелли.

Кроме этого Европейский банк реконструкции и развития также мобилизовал 3 млрд евро в виде займов для Украины.

Ранее сообщалось о том, что Киев и МВФ договорились о новой программе. Новый документ заменит соглашение в рамках EFF, утвержденное в марте 2015 года и истечет в марте 2019 года.