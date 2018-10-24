Сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме - СМИ

Александр Аваков купил апартаменты в небоскребе с бассейном на крыше на Печерске.

Сын министра внутренних дел Александр Арсенович Аваков стал владельцем квартиры на Печерске, жилой площадью в 85,8 квадратных метров.

Об этом сообщает “Страна“.

Документ, подтверждающий покупку квартиры Аваковым strana.ua

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В документе обозначена квартира, которая находится на 19 этаже 33-х этажной высотки. Жилой комплекс Jack House (основатель Артур Мхитарян) совершил открытие 2 октября. На крыше высотного здания находится бассейн, также здесь открыты ресторан, лаундж-зона, фитнес-центр. Не обошлось и без смотровой площадки, подземного (и гостевого) паркинга, и внутренним двором. Войти в новое место проживания Авакова-младшего можно только по карточкам.

Бассейн на крыше здания новой квартиры сына Авакова strana.ua

Лаундж-зона и смотровая площадка на крыше здания новой квартиры сына Авакова

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра в Jack House значится от 2000 долларов, а стоимость квартиры сына министра составляет от 214 тыс долларов (в пересчете на гривны это больше, чем 6 млн).

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Фотокорреспонденты сняли как Александр выезжает на новом Toyota Land Cruiser 200 (приблизительной стоимостью от 2 млн гривен) вместе с личным водителем после обеда из дома.

Александр Аваков на новой машине с личным водителем strana.ua

“Часто встречаю его в лифте, – рассказывала нам тогда жительница высотки на Печерске. – Воспитанный, всегда здоровается. Его ждет водитель под домом всегда. Ни разу не наблюдала, чтоб он пешком приходил“.

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Это не первая недвижимость, которая числится за сыном министра. Александр Аваков обладатель 6-комнатной квартиры в Киеве, жилплощадью в 375 кв. м, 4-комнатной квартиры в Харькове (ж/п 75,5 кв.м), а такде ряда парковочных мест на Протасовом Яру в ЖК “Альпийский“.





Квартира Александра Авакова в Киеве