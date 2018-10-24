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Сын Авакова стал владельцем третьей квартиры в элитном доме - СМИ

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Александр Аваков купил апартаменты в небоскребе с бассейном на крыше на Печерске.
Сын Авакова купил апартаменты на Печерске
Сын Авакова купил апартаменты на Печерске
strana.ua

Сын министра внутренних дел Александр Арсенович Аваков стал владельцем квартиры на Печерске, жилой площадью в 85,8 квадратных метров.
Об этом сообщает “Страна“.

Документ, подтверждающий покупку квартиры Аваковым
Документ, подтверждающий покупку квартиры Аваковым
strana.ua

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В документе обозначена квартира, которая находится на 19 этаже 33-х этажной высотки. Жилой комплекс Jack House (основатель Артур Мхитарян) совершил открытие 2 октября. На крыше высотного здания находится бассейн, также здесь открыты ресторан, лаундж-зона, фитнес-центр. Не обошлось и без смотровой площадки, подземного (и гостевого) паркинга, и внутренним двором. Войти в новое место проживания Авакова-младшего можно только по карточкам. 

Бассейн на крыше здания новой квартиры сына Авакова
Бассейн на крыше здания новой квартиры сына Авакова
strana.ua

Лаундж-зона и смотровая площадка на крыше здания новой квартиры сына Авакова
Лаундж-зона и смотровая площадка на крыше здания новой квартиры сына Авакова

Стоит отметить, что стоимость квадратного метра в Jack House значится от 2000 долларов, а стоимость квартиры сына министра составляет от 214 тыс долларов (в пересчете на гривны это больше, чем 6 млн). 

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Фотокорреспонденты сняли как Александр выезжает на новом Toyota Land Cruiser 200 (приблизительной стоимостью от 2 млн гривен) вместе с личным водителем после обеда из дома. 

Александр Аваков на новой машине с личным водителем
Александр Аваков на новой машине с личным водителем
strana.ua

“Часто встречаю его в лифте, – рассказывала нам тогда жительница высотки на Печерске. – Воспитанный, всегда здоровается. Его ждет водитель под домом всегда. Ни разу не наблюдала, чтоб он пешком приходил“. 

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Это не первая недвижимость, которая числится за сыном министра. Александр Аваков обладатель 6-комнатной квартиры в Киеве, жилплощадью в 375 кв. м, 4-комнатной квартиры в Харькове (ж/п 75,5 кв.м), а такде ряда парковочных мест на Протасовом Яру в ЖК “Альпийский“.

Квартира Александра Авакова в Киеве
Квартира Александра Авакова в Киеве


Ранее сообщалось, что активисты разрисовали забор дома министра МВД надписями “Авакова в отставку“.

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Теги: министр внутренних дел, сын министра, коррупционер, коррупционные схемы, антикоррупционная реформа комиссия, коррупция
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Комментариев (2)
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Tratarog    24.10.2018, 17:17
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Tratarog
И правильно делает, что ворует. Молодец. Обворовать быдло и интегрироваться в Европу его задача)
гость  (аноним)  24.10.2018, 17:13
Оценка:  0
гость
Кого этим удивишь,в нашей стране воруют все от Президента до уборщиц
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