Курс валют на 25 октября: гривну ослабили

Национальный банк ослабил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Национальный банк Украины установил на четверг, 25 октября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 814,9402 (+6,3695);

– 100 евро – 3 213,1896 гривны (-17,7988).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке снизился на восемь копеек, а в продаже – на шесть копеек, до 27,26-27,29 грн.

Котировки евро в покупке выросли на восемь копеек, а в продаже остались на уровне предыдущего торгового дня, 32,21-32,25 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.