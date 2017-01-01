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Индекс Dow Jones в США снизился на 2,41%

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Акции компании Apple упали на 2,62%, Google - на 4,42%, Microsoft - на 1,02%.
В США индекс Dow Jones снизился
В США индекс Dow Jones снизился
depositphotos.com

Американский промышленный индекс Dow Jones в среду, 24 октября, снизился на 608,01 пункта (2,41%) по итогам сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте торговой площадки.

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На момент завершения сессии индекс Dow Jones установился на отметке 24583,42 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, снизился на 84,59 пункта (3,09%) и оказался на отметке 2656,10 пункта. Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 329,14 пункта (4,43%), до 7108,40 пункта. Столь значительное снижение индекса NASDAQ в последний раз имело место в августе 2011 года.

По итогам сессии упали в цене акции целого ряда технологических компаний. В частности, Apple - на 2,62%, Google - на 4,42%, Microsoft - на 1,02%.

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Теги: США, акции, индексы, Dow Jones
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