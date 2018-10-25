Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Укрзализныця в 2,5 раза переплатила за электрощитки - СМИ

Комментариев: 0
ПАТ "Укразализныця" (Харьков) сообщила о поставке электрощитков электродвигателей на 2,80 млн гривен.
Укрзализныця в 2,5 раза дороже от прошлогодней цены закупила электрощитков
Укрзализныця в 2,5 раза дороже от прошлогодней цены закупила электрощитков
depositphotos.com

Опираясь на данные системы “Прозорро“, “Наши гроши“ сообщили, что региональная филия “Пивденна зализныця“ ПАТ “Укрзализныця“ 10 октября сообщила об составлении договора с ТОВ “Захид-Трейд Плюс“ о закупке на 2,80 млн гривен электрощитков для электродвигателей. 

Читай также: Укрзализныця снова “отличилась“ закупками в России

В аукционе, кроме “Захид-Трейд Плюс“, принял участие всего один поставщик – ТОВ “А. С. Груп“. Примечательно, что ни одна из фирм не торговалась и предлагала продукцию от одного производителя. Этим производителем стала ТОВ “ЛЕГ“. Выиграло предложение “Захид-Трейд Плюс“ на всего-лишь 5 тысяч гривен, или 0,2% дешевле от установленной цены. 

Так, “Укрзализныця“ планирует потратить почти 3 млн гривен за 6400 щитков марки EG5003, что в 2,5 раза дешевле от прошлогодней цены за те же щитки от “Электроважмаш“.

Читай также: Тендер на ремонт туалетов в Hyundai выиграла фирма с одним работником - СМИ

Владелицей “Захид-Трейд Плюс“ указана Надежда Паук. Фирма зарегистрирована на ее львовскую квартиру, как и еще две компании в ноябре прошлого года – ПП “Кава з небом“ и ТОВ “Лемберг Логистик“.

Именно с ноября прошлого года в торгах “Пивденной зализныци“ начала побеждать компания Надежды Паук.

Соперник Надежды “А. С. Груп“ в свою очередь зарегистрирован в Киеве на Печерском спуске, 19, где зарегистрированы еще 84 компании. Также, компания фигурирует в криминальном деле Генеральной прокуратуры Украины по причастности к выведению 105 млн гривен из “Укрзализныци“.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.

Поделись:
Теги: Укрзализниця, коррупционер, коррупционные схемы, закупка, тендер
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь