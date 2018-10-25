Укрзализныця в 2,5 раза переплатила за электрощитки - СМИ

ПАТ "Укразализныця" (Харьков) сообщила о поставке электрощитков электродвигателей на 2,80 млн гривен.

Опираясь на данные системы “Прозорро“, “Наши гроши“ сообщили, что региональная филия “Пивденна зализныця“ ПАТ “Укрзализныця“ 10 октября сообщила об составлении договора с ТОВ “Захид-Трейд Плюс“ о закупке на 2,80 млн гривен электрощитков для электродвигателей.

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В аукционе, кроме “Захид-Трейд Плюс“, принял участие всего один поставщик – ТОВ “А. С. Груп“. Примечательно, что ни одна из фирм не торговалась и предлагала продукцию от одного производителя. Этим производителем стала ТОВ “ЛЕГ“. Выиграло предложение “Захид-Трейд Плюс“ на всего-лишь 5 тысяч гривен, или 0,2% дешевле от установленной цены.

Так, “Укрзализныця“ планирует потратить почти 3 млн гривен за 6400 щитков марки EG5003, что в 2,5 раза дешевле от прошлогодней цены за те же щитки от “Электроважмаш“.

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Владелицей “Захид-Трейд Плюс“ указана Надежда Паук. Фирма зарегистрирована на ее львовскую квартиру, как и еще две компании в ноябре прошлого года – ПП “Кава з небом“ и ТОВ “Лемберг Логистик“.

Именно с ноября прошлого года в торгах “Пивденной зализныци“ начала побеждать компания Надежды Паук.

Соперник Надежды “А. С. Груп“ в свою очередь зарегистрирован в Киеве на Печерском спуске, 19, где зарегистрированы еще 84 компании. Также, компания фигурирует в криминальном деле Генеральной прокуратуры Украины по причастности к выведению 105 млн гривен из “Укрзализныци“.



Ранее сообщалось, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.