Какой Укрзализныця будет в 2019 году

Новые направления от Укрзализныци, какого класса будут поезда и каких тарифов ожидать, рассказал Александр Красноштан.

Менеджер “Укрзализныци“ Александр Красноштан рассказал Экономической правде о том, чем недовольны пассажиры и как планируют бороться с проблемами в Укрзализныце, на какие международные направления будут ездить поезда, и о разделении поездов на классы.

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До конца осени Укрзализныця планирует разделить не вагоны, а поезда на классы – комфорт, стандарт и эконом. Разделение на классы будет зависеть от количества поездов по направлению. Например, если один поезд, то он будет эконом, если по маршруту курсирует много поездов, то некоторые из них будут трех классов.

Обязательным условием есть наличие эконом-поезда на любом маршруте. Главное – это знание того, за что платят. Так, в “комфорте“ график удобнее, вагоны новее и едет, соответственно, быстрее.

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Александр уверяет, что в планах Укрзализныци есть покупка новых 10 дополнительных поездов к уже существующему парку. То есть, ближе к 2020 у Укрзализныци будет 26 составов.

Еще одной существенной веткой развития есть международные перевозки. Укрзализныця планирует повысить количество направлений в сторону ЕС. Уже существуют перевозки в Польшу и Ригу, а в конце 2019 открывают направление Киев-Берлин.

Тарифы пока менять не планируют, хотя Александр отмечает, что они зависят только от решений Мининфраструктуры, хотя убыток от перевозок уже составляет 10 млрд гривен.



Ранее сообщалось, что Укрзализныця снова “отличилась“ закупками в России