Нацбанк ухудшил прогноз по инфляции в 2018 году

Прогноз уровня инфляции в Украине на текущий год Национальный банк повысил с 8,9% до 10,1%.

Прогноз инфляции на 2018 год НБУ повысил с 8,9% до 10,1% flickr.com

Национальный банк Украины повысил прогноз инфляции на 2018 год с 8,9% до 10,1%. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает пресс-служба НБУ.

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“С учетом ожидаемого повышения административно регулируемых цен, прогноз инфляции на 2018 год повышен с 8,9% до 10,1%“, - говорится в сообщении.

При этом в Нацбанке отметили, что расширение потребительского спроса, высокие темпы роста заработных плат, недавний рост цен на нефть будет отображаться на потребительской инфляции и в следующем году.

В результате, по прогнозам регулятора, инфляция будет оставаться на уровне выше целевого диапазона дольше, чем ожидалось ранее. К концу 2019 года инфляция снизится до 6,3%, рассчитывают в НБУ.

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“Она войдет в пределы целевого диапазона в I квартале 2020 года и достигнет среднесрочной цели 5,0% в конце 2020 года“, - спрогнозировали в Нацбанке.

Кроме того, Национальный банк Украины сохранил неизменной учетную ставку на уровне 18% годовых с 26 октября 2018 года.

“Правление Национального банка Украины приняло решение оставить учетную ставку неизменной на уровне 18% годовых. Текущие и прогнозные монетарные условия достаточно жестки, чтобы обеспечить снижение инфляции до среднесрочной цели 5% в 2020 году“, - заявили в НБУ.

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