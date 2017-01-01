Новогодняя ночь в Украине или заграницей: цены

Где дешевле провести новогоднюю ночь в 2019.

Где отпраздновать Новый год: цены в Украине и заграницей Getty Images

Новый год к нам мчится. А где же отпраздновать? Вести подготовили сравнение цен в Украине и за рубежом.

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Например, самые популярные направления в Украине, горнолыжные курорты и около гор, стоят от 500 до 800 гривен за двоих в сутки. Хотя отмечается, что все зависит от цены на коммунальные услуги, которые повлияют на цену за отдых примерно на 20% от прошлогодней стоимости.

Если хочется отдохнуть в горах, то в Закарпатье можно поехать за 500 грн/сутки за двоих, в Прикарпатье стоимость будет достигать 700 грн/сутки на двоих, а вот в Яремче в среднем платить придется 800 грн/сутки.

Во Львове и Буковеле можно уже столкнуться с тем, что мест практически нет.

Что же делать в этом случае?

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Можно отправиться путешествовать заграницу. Что, к слову, по стоимости отличаться практически не будет. Так, недельная цена на новогоднюю ночь в Польше и Словакии будет достигать 500 евро с человека, а покататься на лыжах в болгарском Банско можно за 400 долларов с человека. Важно отметить, что в эту цену входят также дорога туда-обратно, завтраки и 4-х звездочный отель.

Если в Новый год все-таки хочется тепла, а не лыж, то придется доплатить, так как Египет существенно повысил цену. Теперь, чтобы отдохнуть неделю в 5-ти звездочном отеле, нужно будет заплатить около 700 долларов с человека.

Ранее сообщалось, сколько стоит путевка на Новый год-2019.