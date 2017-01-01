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НБУ дал прогноз по трудовой миграции на 2019 год

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В следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат.
Трудовая миграция уже не будет давить на зарплаты
Трудовая миграция уже не будет давить на зарплаты
depositphotos.com

Национальный банк Украины прогнозирует снижение давления трудовой миграции украинцев на рост заработных плат в следующем году. Об этом сообщили в пресс-центре НБУ.

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"В отличие от последних двух лет, в следующем году трудовая миграция украинцев уже не будет оказывать столь значительного давления на рост заработных плат", - добавили в НБУ.

В НБУ считают, что продолжение оттока рабочей силы из Украины высокими темпами создает повышение диспропорций между спросом и предложением на рынке труда, что сопровождается ростом заработных плат и соответственно - инфляции вместе со снижением потенциала экономики.

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Так, рост зарплаты в июле поддерживался повышением минимальной зарплаты, а также интенсивной трудовой миграцией. Последнее обуславливает давление на заработные платы в сторону повышения не только из-за уменьшения предложения рабочей силы на рынке труда, но и из-за процессов приближения (конвергенции) заработных плат в Украине к заработным платам соседних стран, указано в отчете НБУ.

Ранее сообщалось о том, как экономический кризис в Италии отобразится на заробитчанах.

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Теги: Украина, Трудовая миграция, зарплаты, НБУ, заробитчане, Нацбанк, зарплата, экономика Украины, украинская экономика
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Источник: korrespondent.net

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