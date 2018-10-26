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Украина разместила евробонды на $2 млрд - СМИ

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Бонды на пять лет размещены под 9%, а на десять лет - 9,75%. Срок погашения - в 2024 и 2028 году соответственно.
Инвесторы подали заявки украинские бонды на $4,9 млрд, пишут СМИ
Инвесторы подали заявки украинские бонды на $4,9 млрд, пишут СМИ
depositphotos.com

Украина в среду, 25 октября, разместила еврооблигации на 2 млрд долларов. Об этом сообщает FinClub со ссылкой на источник в банковских кругах.

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Отмечается, что Украина разместила 5,25-летние еврооблигации на $750 млн и 10-летние – на $1,25 млрд.

Евробонды на $750 млн с погашением в феврале 2024 года Минфин продал с доходностью 9% годовых. В ходе подписки на бонды ставка по ним упала с 9,25%.

Евробонды на $1,25 млрд, которые будут обращаться на рынке до ноября 2028 года, удалось продать с доходностью 9,75% при стартовых 10%.

Ставка доходности была снижена за счет значительного спроса - инвесторы подали заявки на $4,9 млрд.

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5-летние бонды, которые уже традиционно размещались Украиной через Ирландскую фондовую биржу, могли купить только крупные инвесторы (номинал бумаги $200 тыс.), тогда как круг инвесторов в длинные 10-летние долговые бумаги не был ограничен (номинал $1 тыс.).

Оплатить купленные 25 октября евробонды инвесторы должны через пять банковских дней.

В организации размещения еврооблигаций Минфину помогали BNP Paribas, J.P. Morgan, Goldman Sachs, Citi, а также финансовый советник Rothschild.

Ранее в ЕС рассказали, сколько денег выделили Украине.

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Теги: Украина, экономика, финансы, облигация, еврооблигация
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Комментариев (1)
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Peyot    26.10.2018, 13:07
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Peyot
У меня вопрос. Почему такие бумаги не прожают гражданам и инвесторам внутри страны? Это же дибилизм платить % комуто за бугром если можно теже % заплатить своим же гражданам и компаниям!
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