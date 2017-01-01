ТОП-100 самых богатых украинцев: ежегодный рейтинг

Названы цифры, которыми владеют самые богатые украинцы.

Журнал Новое время вместе с инвесткомпанией Dragon Capital опубликовали рейтинг ТОП-100 самых богатых украинцев.

Читай также: В ЕС рассказали, сколько выделили денег Украине

Среди миллиардеров и миллионеров остался неизменным список “старичков“: Ринат Ахметов, Петр Порошенко, Виктор Пинчук, Игорь Коломойский и т. д.





ТОП-100 самых богатых украинцев в 2019, часть 1 Новое время

ТОП-100 самых богатых украинцев в 2019, часть 2 Новое время

Возглавил список Ринат Ахметов, который в этом году получил на 5,3 млрд долларов больше, чем в предыдущем, что увеличило его состояние на 76% благодаря росту спроса на металл.

Читай также: В Украине ускорилось падение промпроизводства

Вернулся на прежние первые места Игорь Коломойский, “прихватив“ с собой Геннадия Боголюбова и Алексея Мартынова, которые потеряв ПриватБанк, занялись ферросплавным бизнесом и не прогадали.

Не новым, но стремительно повышающим позиции, оказался бывший соратник и земляк Януковича – Николай Злочевский. При Януковиче он контролировал украинские недра, а теперь владеет Burisma, самой большой частной нефтегазовой компанией Украины.

Читай также: Государство оплатит обучение в частных школах: Как это будет

На 11е место его вывела покупка нескольких газодобывающих компаний Юрия Иванющенко, еще одного соратника беглого президента. Так, в 2019 году он владеет состоянием в 636 млн долларов.

Есть в списке и “новенькие“. Например, Владимир Галантерник, житель Велокобритании. СМИ называют Галантерника – неформальный хозяин Одессы. Через ряд разных фирм он владеет рынком Привоз, зоной отдыха Аркадия-Сити и несколькими строительными компаниями, а также активом в 155 млн долларов.

Читай также: Как аферисты “разводят“ украинцев: 7 способов

Не обошлись без внимания и столичные застройщики – Укрбуд и Интеграл-буд в лице совладельцев Максима Микитася и Владимира Зубика. С начала 2017 года они ввели в эксплуатацию больше, чем 36 тыс квартир, оказавшись на 60 и 88-м местах.

Отличились только некоторые из списка, заработав свой капитал с нуля и не участвуя в приватизационных конкурсах. Это Вячеслав Климов и Владимир Поперешнюк, которые владеют теперь приблизительно 102 млн долларов каждый и занимают 55 и 56 место в рейтинге.

Суммарным состоянием всех участников есть 37,5 млрд долларов, а вот первая десятка вместе заработала 25,2 млрд долларов.





Общая инфографика ТОП-100 самых богатых украинцев за 2019 год Новое время