Вслед за топливом: Цены на проезд повысятся еще больше

На городских маршрутах стоимость проезда повысится на 1-3 грн, на пригородных на 10-20. Как изменится стоимость проезда к Новому году?

Цена за проезд повыситься на 1-2 гривны, а в пригороде на 10-20 depositphotos.com

После резкого подорожания топлива и повышения тарифов в коммунальном транспорте, частные перевозчики также принялись повышать стоимость.

Об этом заявили Вести.

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На данный момент цена проезда в маршрутке практически сровнялась с коммунальным транспортом – за 8 гривен можно проехать по большинству из маршрутов. Но при повышении стоимости топлива, проезд в общественном транспорте также будет стремительно расти.

В Киеве сейчас цены повысились на 1-2 гривны, а в пригороде планируется повысить на 20-25%, то есть примерно на 5-10 гривен. Этого стоит ожидать к началу 2019 года. Хотя, к примеру, на маршруте “Киев-Белая Церковь“ повышение уже состоялось на 30% (если год назад цена была 50 гривен, то теперь проехать можно за 80 гривен в одну сторону).

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Вслед за Киевом цены поднял и Харьков на 1-2 гривны, теперь проехать на маршрутке будет стоит от 8 до 10 гривен. А в харьковской области водители областных маршрутов требуют разрешения на повышение с 4,5 до 8 гривен.

По-своему решает проблемы и Днепр. Вместо подорожания в Днепре сократили количество подвижного состава. Эту временную меру они пытаются решить, подав новые расчеты, где цена выше предыдущей на 2-3 гривны.

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В свою очередь о повышении тарифов задумалась и Одесса, но все остальные областные центры пока уверенно держат цену на уровне 5-6 гривен. Самым дешевым проезд оказался в Черкассах – это 4 гривны в одну сторону. Хотя их “догнала“ Полтава, где после судов и скандалов цену снизили с 5 гривен до 4х.

Подорожание цен на проезд связано не только с повышением цен на топливо, как говорят сами маршрутчики, а также с подорожанием цен на запчасти, повышением минимальной зарплаты, и зарплаты водителям, из-за нехватки последних в следствии трудовой миграции за рубеж.

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Хотя эксперты заявляют, что на самом деле повышение цены тесно связано с “незнанием“ реальной себестоимости проезда, а также заинтересованностью властей. Так как только 4,5-5 тыс из 10 тыс реально стоящих на учете автобусов ездят по маршруту.

Эксперты говорят, что выхода из ситуации есть два: бойкот (электричка, автостоп, попутчики в соцсетях) или создание качественного муниципального пригородного транспорта с “прозрачными“ ценами.



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