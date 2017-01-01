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Укрзализныця назвала первые успехи нового Бескидского тоннеля

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Грузопоток через новый Бескидский тоннель вырос по сравнению с объемами перевозок старым одноколейным тоннелем.
Укрзализныця назвала первые успехи нового Бескидского тоннеля
© Пресс-служба президента Украины
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  • Бескидский тоннель дает свое первые "плоды"
Укрзализныця назвала первые успехи нового Бескидского тоннеля
Бескидский тоннель дает свое первые "плоды"
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В Укрзализныце заявили о росте грузопотока в направлении западных границ Украины и обратно с момента введения регулярного движения через новый Бескидский тоннель. Об этом в пятницу, 26 октября, сообщает пресс-служба железнодорожного ведомства.

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“В третьем квартале 2018 года в направлении западной границы участка Лавочное-Мукачево, на котором расположен двухпутный Бескидский тоннель, перевезено 469 млн 852 тысяч тонно-километров брутто. Это почти на 20 млн больше, чем в первом квартале этого года, когда движение осуществлялось через старый однопутный тоннель“, - рассказал и. о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.

Отмечено, что среди грузов, следующих через двухпутный Бескидский тоннель на экспорт, преобладает украинская продукция горнодобывающей промышленности, а также сжиженный газ и грузы в контейнерах.

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Как доложили в ведомстве, в обратном направлении в третьем квартале двухпутным Бескидским тоннелем перевезено 157 млн 282 тысяч тонно-километров, что на 12 млн больше по сравнению с перевозками старым тоннелем в первом квартале этого года.

Ранее сообщалось о том, что в Карпатах открыли Бескидский тоннель. Стоимость строительства тоннеля составила 102,7 миллиона евро. Это второй по длине тоннель в Украине

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Теги: Поезд, торговля, экспорт, поезда, грузоперевозки, груз, тоннель, Укрзализныця
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Источник: korrespondent.net

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