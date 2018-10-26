Госдолг Украины сокращается шестой месяц подряд

С начала года государственный долг в долларовом эквиваленте сократился на 1,64 миллиардов долларов.

В сентябре совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины сократился на 0,25%, или на 190 миллионов долларов - до $74,66 млрд. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов в пятницу, 26 октября.

В национальной валюте госдолг сократился на 0,18%, или на 3,9 млрд грн – до 2,113 трлн грн.

Читай также: Проект бюджета-2019 абсолютно реален - Гройсман С начала года совокупный государственный (прямой) и гарантированный государством долг в долларовом выражении сократился на 2,16%, или на $1,64 млрд, в гривне – на 1,35%, или на 28,91 млрд грн.

Минфин уточнил, что госдолг в сентябре сократился на 0,13% - до 1,827 трлн грн (в долларах сократился на 0,2% - до $64,58 млрд), тогда как внешний возрос на 0,03% - до 1,071 трлн грн (в долларах сократился на 0,03% - до $37,85 млрд).

Гарантированный государством долг за прошлый месяц сократился на 0,52% - до 285,31 млрд грн (в долларах сократился на 0,58% - до $10,08 млрд), в том числе внешний – на 0,19%, до 273,04 млрд грн (в долларах сократился на 0,26% - до $9,65 млрд).

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Министерство также сообщило, что основная сумма госдолга номинирована в долларах США, – 43,56%, еще 30,18% - в гривне, 16,29% - в специальных правах заимствования, 8,82% - в евро. Кроме того, менее 1% госдолга номинировано в канадских долларах и иенах.

Официальный курс гривны, по которому рассчитывается долг, в сентябре повысился до 28,3 грн/$1 с 28,28 грн/$1, тогда как к концу 2017 года он составлял 28,07 грн/$1.

Ранее был назван курс доллара, заложенный в госбюджет-2019.