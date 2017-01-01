СМИ узнали детали дальнейшего подорожания газа

Удаленный с сайта правительства документ подтверждает намерение властей еще как минимум дважды повысить цена на газ.

Кабмин опубликовал и удалил постановление о повышении цен на газ depositphotos.com

Накануне вечером на сайте Кабмина опубликовали проект постановления об условиях и цене поставок газа населению и предприятиям ТКЭ с 1 ноября 2018 года по 1 мая 2020 года. Но, как пишет агентство Украинськи новыны, документ был удален через несколько минут.

Читай также: Формула: Как законно не платить за теплоснабжение в 2018-2019 Тем не менее, агентство успело сохранить документ, содержимое которого публикует в пятницу, 26 октября. В Кабмине пояснили, что произошла техническая ошибка, и как только она будет исправлена, текст постановления появится опять.

Так, по данным издания, постановлением устанавливается цена газа с 1 ноября на уровне 8550 грн за тысячу кубометров. С 1 мая цена должна будет вырасти до приблизительно 10000 гривен, а с 1 января 2020 года - до 12000 грн.

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Как известно, правительство решением от 19 октября повысило цены на газ для населения с 6958 грн до 8550 грн за тысячу кубометров.

Таким образом, отмечает агентство, документ подтверждает информацию о том, что второй этап повышения цены газа до уровня 80% от импортной запланирован на 1 мая 2019 года. С 1 января 2020 года цена газа должна выйти на уровень импортного паритета.

В новом порядке изменена формула определения цены:

Кроме того, специальные условия по поставке газа существенно не изменились - газ по-прежнему будут поставлять газсбыты - дочки облгазов. Причем, Нефтогаз может прекратить подавать газ поставщику с 1 января 2019 года, если он на эту дату увеличил долг, по сравнению с показателем на 1 ноября 2018 года.

Читай также: Кабмин повысил цены на газ для населения Предприятия, производители тепловой энергии смогут получать газ с 1 ноября лишь в случае составления договора о реструктуризации долга и наличии графика его погашения.

Также, газсбыты должны будут предоставить всю информацию о конечных потребителях газа Министерству финансов, которая до 20 декабря 2018 года должна быть передана Нафтогазу.

Кроме того, религиозные организации с 1 ноября 2018 года лишаются льготы оплачивать 50% стоимости газа, который закупают не для коммерческо-производственных целей.

Ранее сообщалось о том, что украинцы разводятся, чтобы оформить субсидию.