29 октября: Курс доллара снизился, гривна укрепилась

Курс доллара на 29 октября снизился на межбанке, курс гривны укрепился.

В понедельник, 29 октября, доллар подешевел почти на 7 копеек, а евро на 28. НБУ установил такой официальный курс:

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– 100 долларов США – 2 826,5984;

– 100 евро – 3 206,7759 гривны.

На межбанковском рынке курс доллара также упал и в покупке, и в продаже, на 11 и 12 копеек соответственно, до 27,15-27,20 грн.

Выросли и котировки евро как в покупке, так и в продаже. Купить евро можно на 28 копеек дороже, а продать на 74 копейки дороже, до 31,93-32,99 грн.

Ранее сообщалось, что Госдолг Украины сокращается шестой месяц подряд.