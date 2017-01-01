Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

29 октября: Курс доллара снизился, гривна укрепилась

Комментариев: 0
Курс доллара на 29 октября снизился на межбанке, курс гривны укрепился.
Доллар падает на межбанке, гривна укрепилась
Доллар падает на межбанке, гривна укрепилась
depositphotos.com

В понедельник, 29 октября, доллар подешевел почти на 7 копеек, а евро на 28. НБУ установил такой официальный курс:

Читай также: Регуляторная служба не одобрила подорожание газа

– 100 долларов США – 2 826,5984;

– 100 евро – 3 206,7759 гривны.

На межбанковском рынке курс доллара также упал и в покупке, и в продаже, на 11 и 12 копеек соответственно, до 27,15-27,20 грн.

Выросли и котировки евро как в покупке, так и в продаже. Купить евро можно на 28 копеек дороже, а продать на 74 копейки дороже, до 31,93-32,99 грн.

Ранее сообщалось, что Госдолг Украины сокращается шестой месяц подряд.

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь