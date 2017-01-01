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Самая большая распродажа года в Украине: Ночь с 23 на 24 ноября

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Черная пятница в Украине: сколько можно сэкономить.
Черная пятница в Украине: Ночь с 23 на 24 ноября
Черная пятница в Украине: Ночь с 23 на 24 ноября
depositphotos.com

В ночь с 23 на 24 ноября пройдет самая ожидаемая ночь мира – Черная пятница (Black Friday), новая традиция, привезенная с Америки, но уже полюбившаяся многими украинцами.

Как сообщил 24 Канал, в ночь Черной пятницы с 23:59 почти во всех магазинах можно будет приобрести что-угодно по невероятным скидкам. 

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Ожидается, что больше, чем 30% украинцев посетят торговые центры, брендовые бутики, и даже будут совершать покупку в интернет-магазинах. Например, в прошлом году количество людей, которые приобрели товар именно в ночь Черной пятницы достигает 12 тыс человек с 55 стран мира.

К слову, средняя скидка в Украине достигает 66%, хотя есть большая возможность найти то, что нужно и по 80-90% скидке, главное – тщательно подготовится и искать.

Черная пятница в мире
Черная пятница в мире
24 Канал


Ранее сообщалось, сколько денег потратят украинцы в Черную Пятницу-2018.

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