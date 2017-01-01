Погиб владелец английского футбольного клуба Вишай Шривадданапрабха – СМИ

Тайский миллиардер Вишай Шривадданапрабха погиб во время крушения вертолета.

Владелец английского футбольного клуба “Лестер“ и по совместительству миллиардер тайского происхождения Вишай Шривадданапрабха умер во время крушения вертолета сразу после матча, 27 октября.

Как сообщает 24 Канал.

По традиции на матчи своего футбольного клуба Вишай пребывал на центр поля на своем вертолете Augusta Westland AW-169, стоимостью 3 млн долларов, и оттуда же улетал по окончанию матча.

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И в этот раз миллиардер не изменил своим привычкам и через пол часа после игры сел на вертолет. Только в этот раз возникли технические неполадки и, согласно предварительным данным, задний винт перестал работать и самолет рухнул около стадиона. На месте события разгорелся большой пожар, который тушили почти 20 минут.

Во время пожара на земле никто не пострадал, кроме людей, которые находились внутри вертолета.

Вишай Шривадданапрабха был 4,9 долларовым миллиардером, владельцем сети супермаркетов King Power, а его футбольный клуб “Лестер“ стал чемпионом Англии в 2015-2016 сезоне.



Ранее сообщалось, что стала известна причина крушения вертолета владельца Лестера.