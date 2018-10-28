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Регуляторная служба не одобрила подорожание газа

Комментариев: 10
Разработчиками постановления не были соблюдены принципы государственной регуляторной политики, определенные законодательством.
Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о повышении цены газа
Регуляторная служба не согласовала постановление Кабмина о повышении цены газа
depositphotos.com

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления Кабинета министров о повышении цены газа для населения. Соответствующее решение обнародовано на сайте ведомства.

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“Принятие проекта повестки в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК Нафтогаз Украины, невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества“, - говорится в решении.

Отмечается, что в документе отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики.

Как пояснили в ГРС, в этом анализе правительство должно указать цели государственного регулирования, ожидаемые результате от постановления, механизмы и меры, которые обеспечат достижение целей и тому подобное.

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Также отмечается, что, согласно Закону о регуляторной политике, каждый проект должен быть обнародован “с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений“.

Кроме того, Регуляторная служба пришла к выводу, что новая редакция постановления о повышении цен на газ “не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа“.

Напомним, на внеочередном заседании 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.

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Теги: газ, Тарифы ЖКХ, тарифы, коммунальные услуги, коммунальные платежи, цена на газ, повышение тарифов, тарифы на газ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (10)
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nurmagomed    28.10.2018, 18:31
Оценка:  0
nurmagomed
все на майдан не х й дома сидеть
гость  (аноним)  28.10.2018, 18:13
Оценка:  0
гость
Как показывает история, любая революция финансируется, чаще извне и приводит к обычному переделу ресурсов, собственности и т.д. И еще ни одна революция не привела к повышению благосостояния и уровня жизни рядовых граждан. Но, к сожалению, историю у нас не учат, или плохо преподают.
гость  (аноним)  28.10.2018, 18:13
Оценка:  +1
гость
твари! бойкот этой власти и хрен им больше править!
Zasprovedlivost    28.10.2018, 17:57
Оценка:  +1
Zasprovedlivost
По итогам прошедшего года можно точно сказать что и последний майдан был профинансирован, иначе зачем терпеть столько времени издевательство над Украинским народом ?
гость  (аноним)  28.10.2018, 17:52
Оценка:  +3
гость
Да ну вас пейсатики на х...у..й.
гость  (аноним)  28.10.2018, 17:44
Оценка:  +3
гость
Значит точно подорожает!
ВладиславII    28.10.2018, 17:43
Оценка:  +2
ВладиславII
Не может быть!!!
И чем это все-таки грозит для потребителя?
Удешевлением газа для населения или все-таки еще большим подорожанием???
Zasprovedlivost    28.10.2018, 17:48
Оценка:  +2
Zasprovedlivost
как может в нашей стране чтото дешеветь если эти твари европе и амерекосам должны больше чем спиз...ли...
ВладиславII    28.10.2018, 17:51
Оценка:  +1
ВладиславII
Замечу: должны не они, а простые жители Украины.
Они - всем, кому должны были, уже простили...
Zasprovedlivost    28.10.2018, 17:33
Оценка:  +3
Zasprovedlivost
Неужели украинский народ так и будет терпеть что его имеют, или же всетаки соберутся вместе и поимеет все правительство вместе взятое, или майданы только за деньги ?
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