Регуляторная служба не одобрила подорожание газа

Разработчиками постановления не были соблюдены принципы государственной регуляторной политики, определенные законодательством.

Государственная регуляторная служба Украины не согласовала проект постановления Кабинета министров о повышении цены газа для населения. Соответствующее решение обнародовано на сайте ведомства.

Читай также: Снова подорожание: Каких цифр ждать в новых платежках “Принятие проекта повестки в предложенной редакции может привести к монополизации рынка природного газа НАК Нафтогаз Украины, невыполнению Украиной ее обязательств по договору об учреждении Энергетического сообщества“, - говорится в решении.

Отмечается, что в документе отсутствует анализ регуляторного влияния на рыночную среду, обеспечение прав и интересов субъектов хозяйствования, граждан и государства, а также обоснование соответствия проекта принципам регуляторной политики.

Как пояснили в ГРС, в этом анализе правительство должно указать цели государственного регулирования, ожидаемые результате от постановления, механизмы и меры, которые обеспечат достижение целей и тому подобное.

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Также отмечается, что, согласно Закону о регуляторной политике, каждый проект должен быть обнародован “с целью получения замечаний и предложений от физических и юридических лиц, их объединений“.

Кроме того, Регуляторная служба пришла к выводу, что новая редакция постановления о повышении цен на газ “не соответствует достигнутым ранее сбалансированным договоренностям между участниками рынка природного газа“.

Напомним, на внеочередном заседании 19 октября Кабинет министров поддержал повышение цены на газ для населения на 23,5% с 1 ноября.