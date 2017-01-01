Названа дата продажи ПАО Цетрэнерго - СМИ

И.О. председателя Фонда гос имущества Виталий Трубаров назвал дату продажи Ценртэнерго – 13 декабря.

“Дата продажи первого объекта большой приватизации 2018 года определена. 13 декабря в 11:00 состоится конкурс по продаже государственного пакета акций ПАО “Центрэнерго”. Стартовая цена 5,984 млрд гривен. Соответствующее решение приняла комиссия по продаже Центрэнерго”, – написал Трубаров на своей странице на Фейсбук, как сообщают Финансы.

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Информационное сообщение о проведении конкурса по типу аукциона будет напечатано 29 октября в издании “Вестник приватизации“, где будет указано предложение по поводу цены.

Также, и.о. председателя Виталий Трубаров озвучил требования по эксплуатации ПАО “Центрэнерго“.

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Так, на покупателя возлагается поддерживать установленную мощность на уровне, не меньше, чем до продажи, соблюдать лицензионные условия в электроэнергетике, производстве и транспортировке, иметь запас угля, который обеспечит операциооную безопасность поставки, а также иметь в приоритете уголь, который добывается на подконтрольной территории.

Трубаров дал 45 дней после публикации объявления покупателю для ознакомления с работой ПАО и финансовыми показателями. Что касается последнего, покупатель обязан оплатить 30% от прибыли за 2018 год в государственный бюджет, и не увольнять сотрудников в течении следующих 6 месяцев.



Ранее сообщалось, что за два месяца малой приватизации удалось продать 150 объектов.