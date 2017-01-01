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На Трухановом острове установят систему видеонаблюдения за 4,5 млн гривен.

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На установку нового оборудования КГГА выделило 4,5 млн гривен.
На Труховановом острове установят видеонаблюдение
На Труховановом острове установят видеонаблюдение
depositphotos.com

В распоряжении, выданном КГГА 22 октября под номером 1892, говорится о том, что коммунальное предприятие “Информатика“ установит камеры видеонаблюдения за 4,5 млн гривен по всему Трухановому острову с автоматическим пунктом пропуска.

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Об этом сообщают Финансы.

На Трухановом острове уже существует видеонаблюдение, которое прланируется дополнить автоматическим пунктом пропуска, обеспечением рабочих мест для его персонала, а также оградительных сооружений.

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Деньги, которые предназначены на установку видеонаблюдения будут взяты из сокращения расходов, которое было запланировано для создания совеременного центра по противодействию угрозам.

Такое решение было принято для повышения уровня безопасности за счет контроля за транспортными средствами на осрове.

Ранее сообщалось, что на Труханов остров в Гидропарк проведут канализацию.

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Теги: труханов, Труханов остров, видеонаблюдение, дата-центр, противодействие угрозам, безопаность, КГГА
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