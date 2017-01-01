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Fitch обновило макроэкономический рейтинг Украины

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Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины на уровне B- со стабильным прогнозом.
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины
Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины
depositphotos.com

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной и национальной валютах на уровне B- со стабильным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

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По данным Fitch, на рейтинги Украины оказывают влияние слабая внешняя ликвидность, высокая потребность во внешнем финансировании, обусловлена погашением суверенных внешних долгов и структурными слабостями, в частности, в банковском секторе, сфере институциональных ограничений и геополитических и политических рисков.

В то же время агентство отметило повышение надежности и согласованности политики, улучшение макроэкономической стабильности, сокращение госдолга и международную поддержку.

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“Продолжающееся сотрудничество Украины с Международным валютным фондом должно смягчить краткосрочные финансовые риски, с учетом необходимости погашения суверенных долгов, начиная с 2019 года, и выборов 2019 года“, - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, каким будет курс доллара к Новому году и как сберечь свои деньги.

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Теги: рейтинг, кредиты, МВФ, Fitch, финансы, прогноз, дефолт, рейтинги, дефолт в Украине
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