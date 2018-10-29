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Валерия Гонтарева будет поднимать экономику Туниса – СМИ

Комментариев: 15
Об этом экс-глава НБУ заявила на конференции OTPTalks в Киеве.
Валерия Гонтарева стала консультантом по монетарной политике Туниса
Валерия Гонтарева стала консультантом по монетарной политике Туниса
depositphotos.com

По заявлению Валерии Гонтаревой, экс-главы НБУ, она стала работником Institute of Global Affairs, одним из институтов Лондонской школы экономики. На этот момент, в рамках работы Гонтарева помогает власти Туниса преодолеть экономический кризис.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как научный работник Института, в обязанности Валерии входят консультации мировых центральных банков на счет монетарной политики.

“Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать [от Института] на конференции по монетарной политике. Тунис - это пока мой первый проект“, - поделилась экс-глава.

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В электронном списке действующих сотрудников Institute of Global Affairs имя Валерии Гонтаревой не указано.

В планах у Валерии Гонтаревой не только монетарная политика банков разных стран мира, но и проект в образовательной сфере, а также новый проект Medikit, который стартует 19 ноября.

Ранее сообщалось, что суд возобновил дело против экс-главы НБУ Гонтаревой.

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Теги: гонтарева, НБУ, монетарная политика, Нацбанк, экс-глава нбу
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Комментариев (15)
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гость  (аноним)  29.10.2018, 15:41
Оценка:  +1
гость
15:22, а если не копипастить тупо российскую желтуху, а поинтересоваться предметом хоть немного?
Яресько в Коста-Рику поехала уже после обвала экономики и дефолта, вытягивать страну, а не создала все это. Разве это закрытая инфа? Или просто лень читать?
гость  (аноним)  29.10.2018, 15:32
Оценка:  +1
гость
Тунисяне! Вы пока еще не набрали столько кредитов у МВФ! Гоните эту швабру поганой метлой пока не поздно!
гость  (аноним)  29.10.2018, 15:27
Оценка:  0
гость
Может, лучше в Гандурас! За одно прихватила бы наших вседержателей...
гость  (аноним)  29.10.2018, 15:22
Оценка:  0
гость
Джареська уже экономику Коста-Рики подняла, аж Япония с Китаем от зависти дохнут. Теперь очередной клоун на манеж выходит, капец... Хотя, скорее всего, это она сама себе такой проект придумала, Тунис еще успеет офигеть.
гость  (аноним)  29.10.2018, 15:19
Оценка:  +1
гость
Да-а-а... До сегодняшнего дня экономика Туниса была выше уровня экономики Украины. Будем посмотреть, но мне их жаль...
Виктор66    29.10.2018, 15:16
Оценка:  +3
Виктор66
пи...ец тунису
ZUUM    29.10.2018, 15:14
Оценка:  +3
ZUUM
Хана, Тунису!!! Гы... )
mobi2020    29.10.2018, 15:12
Оценка:  +1
mobi2020
Кто-то из наших планирует рвать когти из страны, так заранее посылают эту тварь, чтобы офшоры привести в порядок
Гость  (аноним)  29.10.2018, 15:12
Оценка:  +2
Гость
Тунис, послушайте женщину и сделаете наоборот.
Колишнiй-скідняк    29.10.2018, 15:12
Оценка:  +1
Колишнiй-скідняк
Украине помогла, все настроила, отчего бы не помочь Тунису?
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