Валерия Гонтарева будет поднимать экономику Туниса – СМИ

Об этом экс-глава НБУ заявила на конференции OTPTalks в Киеве.

По заявлению Валерии Гонтаревой, экс-главы НБУ, она стала работником Institute of Global Affairs, одним из институтов Лондонской школы экономики. На этот момент, в рамках работы Гонтарева помогает власти Туниса преодолеть экономический кризис.

Об этом сообщает ZAXID.NET.

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Как научный работник Института, в обязанности Валерии входят консультации мировых центральных банков на счет монетарной политики.

“Сегодня я еду в Албанию, где буду выступать [от Института] на конференции по монетарной политике. Тунис - это пока мой первый проект“, - поделилась экс-глава.

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В электронном списке действующих сотрудников Institute of Global Affairs имя Валерии Гонтаревой не указано.

В планах у Валерии Гонтаревой не только монетарная политика банков разных стран мира, но и проект в образовательной сфере, а также новый проект Medikit, который стартует 19 ноября.

Ранее сообщалось, что суд возобновил дело против экс-главы НБУ Гонтаревой.