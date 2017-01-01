В Украине сократилось производство водки

Производство водки в Украине за январь - сентябрь 2018 года сократилось на 5,8% - до 9,75 млн дал.

В Украине в январе - сентябре 2018 года, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, производство водки в Украине сократилось на 5,8% - до 9,75 млн дал. Об этом свидетельствуют обновленные данные Государственной службы статистики на сайте ведомства.

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В то же время, как видно из статистики, Украина нарастила производство коньяка и бренди - на 2,8%. В частности, в январе-сентябре было произведено 1,47 млн дал. соответствующей продукции.

К тому же, было зафиксировано увеличение производства ликеров. В январе-сентябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года производство ликеров выросло на 22,1% - до 5,48 млн дал.

Ранее сообщалось о том, почему в Украине закрываются продуктовые магазины.