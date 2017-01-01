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Гривна продолжает стабилизироваться, а доллар падать: Курс валют на 30 октября

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НБУ сохранил гривну, а доллар на межбанке продолжает дешеветь.
Гривна укрепилась, доллар падает: Курс валют на 30 октября
Гривна укрепилась, доллар падает: Курс валют на 30 октября
depositphotos.com

Состоянием на 30 октября, вторник, Национальным банком был установлен валютный курс:

– 100 долларов США – 2 820,2526, то есть на -6,3458 копеек по сравнению со вчера;

– 100 евро – 3 209,7295 гривны, по сравнению со вчера дороже на +2,9536 копеек.

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В свою очередь, на межбанке доллар остался на уровне предыдущего дня в покупке, но снизился на 3 копейки в продаже - до 27,15-27,17 грн.

А вот котировки евро сегодня подорожали на одну копейку как в покупке, так и в продаже -  до 32,02-32,04 грн.

Ранее сообщалось, что в следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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