Гривна продолжает стабилизироваться, а доллар падать: Курс валют на 30 октября

НБУ сохранил гривну, а доллар на межбанке продолжает дешеветь.

Состоянием на 30 октября, вторник, Национальным банком был установлен валютный курс:

– 100 долларов США – 2 820,2526, то есть на -6,3458 копеек по сравнению со вчера;

– 100 евро – 3 209,7295 гривны, по сравнению со вчера дороже на +2,9536 копеек.

Читай также: Вслед за топливом: Цены на проезд повысятся еще больше

В свою очередь, на межбанке доллар остался на уровне предыдущего дня в покупке, но снизился на 3 копейки в продаже - до 27,15-27,17 грн.

А вот котировки евро сегодня подорожали на одну копейку как в покупке, так и в продаже - до 32,02-32,04 грн.

Ранее сообщалось, что в следующем году украинцы с минималкой окажутся за чертой бедности.