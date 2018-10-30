В Киеве построят мостик за 260 млн гривен: Растрата или полезно

КГГА огласили тендер на строительство мостика от Владимирской горки до Арки Дружбы народов за 260 млн гривен.

Мостик в Киеве за 260 млн гривен Наші гроші

17 сентября КП “Инжнерный центр“ КГГА выставил проект Мостик от Владимирской горки до Арки Дружбы народов на тендер за 260 млн гривен.

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Мостик будет построен из бетона и стекла, общей длиной 210 м, шириной 6 м.



Новая постройка будет оснащена смотровыми площадками по 14 м, пешеходными и велосипедными зонами.



Также он будет соединять Печерский и Шевченковский районы в парках “Хрещатый“ и “Владимирская горка“.

Наши гроши провели анализ стоимости мостика и узнали, что полезного можно построить за те же деньги.

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А сумму на 9 млн гривен больше, КГГА выкупили у Рената Ахметова все имущество “Киевэнерго“ (200 транспортных средств, 40 тыс единиц имущества, включая телефоны и канализационные трубы).

За 50 млн гривен можно построить пять детских садов, общим размером для 600 детей.





Детские сады вместо мостика Наші гроші

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За 100 млн гривен можно демеркуризировать промышленный завод “Радикал“.

По 2,3 млн гривен за каждую из 115 машин “скорой“ медицинской помощи типа В.





"Скорые" медицинской помощи вместо Мостика за 260 млн гривен Наші гроші

Аукцион состоится 29 ноября, а срок самого предложения истек 24 октября.



Ранее сообщалось, что следующей весной КГГА представит киевлянам мост с Владимирской горки до Арки дружбы народов.