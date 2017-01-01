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Долги по зарплатам приближаются к трем миллиардам

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За месяц задолженность выросла на 6,5% и достигла почти 2,9 миллиарда гривен. С начала года задолженность выросла на 521 млн.
В Украине продолжает расти задолженность по зарплатам
В Украине продолжает расти задолженность по зарплатам
depositphotos.com

В сентябре сумма задолженности по выплате зарплаты в Украине увеличилась на 6,5% и составила 2,889 млрд грн. Об этом сообщается на сайте Госслужбы статистики.

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Так, за месяц сумма задолженности по зарплате экономически активных предприятий увеличилась на 11,9% и составила 1,702 млрд грн.

Самый больший рост задолженности зафиксирован в Хмельницкой (на 64,5%), Кировоградской (на 43,7), Волынской (на 34,9%), Тернопольской (на 33,3%), Херсонской (на 27,8%), Закарпатской (на 25,3%) областях.

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Сокращение задолженности по выплате зарплаты наблюдалось в Ривненской (на 9,1%), Житомирской (на 8,7%), Винницкой (на 2%), Запорожской (на 0,6%), Черкасской (на 0,2%) областях.

С начала года задолженность по зарплатам выросла на 521 млн грн (на 22%).

Ранее сообщалось о том, что происходит на рынке труда в Украине.

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Теги: зарплаты, долги, задолженность, зарплата, задолженность по выплате зарплаты, Госстат
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Источник: korrespondent.net

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