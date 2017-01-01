Украина удвоила ввоз чистопородного племенного скота - Минагрополитики

По его данным, объемы ввоза крупного рогатого скота выросли на 115%, а свиней на 150%.

При этом государство возместило часть стоимости ввезенной скотины.

“При средней стоимости КРС 2345 долларов США или 65 666 гривен, сумма компенсации составила 36,5%, а именно 24 000 гривен. За импортную свинью, которая стоит 957 долларов США или 26 799 гривен, государство выплатило 18,7% от ее цены, что в абсолютном выражении составляет 5000 гривен“, - пишет Мартынюк.

Читай также: Господдержка фермеров увеличит аграрный ВВП вдвое - Мартынюк Он отмечает, что в результате улучшения качества породы во всех стадах значительно увеличилась производительность КРС. Так, надои в Украине выросли на 47%: если в 2012 году получали 4109 кг за год, то уже в 2017 году эта цифра выросла до 6025 кг в год. При сохранении такой динамики на ближайшее будущее Украина в 2023 году может получить средний показатель по стране 9000 кг в год, отметил первый замминистра.

Таким образом, отмечает Мартынюк, программы господдержки частично или полностью простимулировали значительные сдвиги в животноводстве:

• снизился темп сокращения поголовья коров, которые содержатся сельскохозяйственными предприятиями;

• выведены “мертвые души“ из Единого государственного реестра;

• сохранили большую часть телят, которые родились в хозяйствах в первом квартале 2018 года;

• продуктивность дойного стада выросла за 8 месяцев на 1,7%.