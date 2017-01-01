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Украина удвоила ввоз чистопородного племенного скота - Минагрополитики

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Государство возместило фермерам часть стоимости ввезенной скотины. В результате улучшения качества породы значительно увеличилась производительность КРС.
Замминистра агрополитики рассказал о позитивных тенденциях в животноводстве
Замминистра агрополитики рассказал о позитивных тенденциях в животноводстве
depositphotos.com
За первое полугодие 2018 года ввоз в Украину чистопородных племенных животных увеличился вдвое. На положительные сдвиги в животноводстве страны как результат программ господдержки указал в Facebook первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.
 

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По его данным, объемы ввоза крупного рогатого скота выросли на 115%, а свиней на 150%.

При этом государство возместило часть стоимости ввезенной скотины.
 
“При средней стоимости КРС 2345 долларов США или 65 666 гривен, сумма компенсации составила 36,5%, а именно 24 000 гривен. За импортную свинью, которая стоит 957 долларов США или 26 799 гривен, государство выплатило 18,7% от ее цены, что в абсолютном выражении составляет 5000 гривен“, - пишет Мартынюк.

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Он отмечает, что в результате улучшения качества породы во всех стадах значительно увеличилась производительность КРС. Так, надои в Украине выросли на 47%: если в 2012 году получали 4109 кг за год, то уже в 2017 году эта цифра выросла до 6025 кг в год. При сохранении такой динамики на ближайшее будущее Украина в 2023 году может получить средний показатель по стране 9000 кг в год, отметил первый замминистра.

Таким образом, отмечает Мартынюк, программы господдержки частично или полностью простимулировали значительные сдвиги в животноводстве:
 
•  снизился темп сокращения поголовья коров, которые содержатся сельскохозяйственными предприятиями;
•  выведены “мертвые души“ из Единого государственного реестра;
•  сохранили большую часть телят, которые родились в хозяйствах в первом квартале 2018 года;
•  продуктивность дойного стада выросла за 8 месяцев на 1,7%.

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“Часть этих положительных показателей мы воспринимаем как бонус, поскольку сразу исходили из того, что проблемы отрасли - устаревшие, реципиенты - консервативные, а производственный цикл - длинный, поэтому наглядные эффекты в виде устойчивого роста можно будет зафиксировать не раньше, чем через несколько лет. Однако, учитывая текущие показатели, можно предположить, что это произойдет и раньше“, - считает Максим Мартынюк.

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Теги: сельское хозяйство, коровы, свиньи, Минагрополитики, Максим Мартынюк, Министерство агрополитики, животноводство
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Источник: korrespondent.net

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