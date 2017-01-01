Украина удвоила ввоз чистопородного племенного скота - Минагрополитики
Читай также: В Украине ожидается второй в истории урожай зерновых - Мартынюк
По его данным, объемы ввоза крупного рогатого скота выросли на 115%, а свиней на 150%.
Читай также: Господдержка фермеров увеличит аграрный ВВП вдвое - Мартынюк
Он отмечает, что в результате улучшения качества породы во всех стадах значительно увеличилась производительность КРС. Так, надои в Украине выросли на 47%: если в 2012 году получали 4109 кг за год, то уже в 2017 году эта цифра выросла до 6025 кг в год. При сохранении такой динамики на ближайшее будущее Украина в 2023 году может получить средний показатель по стране 9000 кг в год, отметил первый замминистра.
Читай также: Объем мировой торговли пшеницей достигнет рекорда
“Часть этих положительных показателей мы воспринимаем как бонус, поскольку сразу исходили из того, что проблемы отрасли - устаревшие, реципиенты - консервативные, а производственный цикл - длинный, поэтому наглядные эффекты в виде устойчивого роста можно будет зафиксировать не раньше, чем через несколько лет. Однако, учитывая текущие показатели, можно предположить, что это произойдет и раньше“, - считает Максим Мартынюк.
Полная версия правил