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Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

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Украина за восемь месяцев экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы в страны ЕС и удержала третье место среди мировых экспортеров.
Украина экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы
Украина экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы
depositphotos.com

Украина за восемь месяцев текущего года экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы в страны ЕС. Об этом во вторник, 30 октября, информирует УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

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Отмечается, что Украина удержала третье место среди мировых экспортеров мяса птицы в страны ЕС. За год стране удалось увеличить эти показатели экспорта почти на 70%.

Опережают Украину Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 203 тысяч тонн и 186 тысяч тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 12,9%, бразильской - упало на 34,1%.

Ранее сообщалось о том, как питаются украинцы.

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Теги: Украина, ЕС, Мясо, Евросоюз, экспорт, птица
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Источник: korrespondent.net

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