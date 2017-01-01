Украина попала в ТОП-3 экспортеров курятины в ЕС

Украина за восемь месяцев экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы в страны ЕС и удержала третье место среди мировых экспортеров.

Украина за восемь месяцев текущего года экспортировала 85,4 тысяч тонн мяса птицы в страны ЕС. Об этом во вторник, 30 октября, информирует УНН со ссылкой на статистическую отчетность Европейской комиссии.

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Отмечается, что Украина удержала третье место среди мировых экспортеров мяса птицы в страны ЕС. За год стране удалось увеличить эти показатели экспорта почти на 70%.

Опережают Украину Таиланд и Бразилия. С начала года страны экспортировали 203 тысяч тонн и 186 тысяч тонн мяса птицы соответственно. Рост экспорта таиландской курятины в ЕС составил 12,9%, бразильской - упало на 34,1%.

Ранее сообщалось о том, как питаются украинцы.