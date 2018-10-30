IT-индустрия вышла в лидеры экспорта услуг Украины

Компьютерные услуги в текущем году составили более 20% от всех экспортируемых услуг. Чаще всего украинские разработчики сотрудничали с США, Великобританией, Германией, Канадой и Израилем.

В первом полугодии 2018 года в Украине услуги в сфере информационных технологий стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг - более 20% всех экспортируемых услуг. Об этом во вторник, 30 октября, сообщает Экономическая правда со ссылкой на исследования Ассоциации IT Ukraine и Офиса эффективного регулирования (BRDO).

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В исследовании в частности, анализировались уплаченные налоги и расходы IT-компаний, а также определен кадровый капитал индустрии. По полученным от Государственной фискальной службы данным, сумма уплаченных IT-компаниями налогов в 2014-2017 годах ежегодно росла на 27% и сейчас достигла 4,1 млрд гривен. В 2018 году эта тенденция сохраняется.

Также значительное количество IT-специалистов сотрудничают с компаниями по контракту в качестве физических лиц-предпринимателей и самостоятельно уплачивающих единый налог. Объем его поступлений рос в среднем на 58,8% в течение 2013-2017 годов и составил 3,2 млрд гривен в 2017 году.

Согласно проведенному в рамках исследования опросу, оплата услуг специалистов – это 80-85% затрат компаний.

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Значительная часть налогов, связанных с расходами на оплату услуг, объясняется большим доходом представителей отрасли по сравнению с другими сферами. В частности, по данным опроса, в 2017 году доход сотрудников, находящихся в трудовых отношениях с компаниями, превышал среднюю зарплату в 7 раз, а доход ФЛП - в 7,8 раза.

Также стремительно растет значимость IT-услуг в структуре украинского экспорта. Так, в 2017 году компьютерные услуги заняли 3-е место среди экспорта услуг из Украины, а по результатам первого полугодия 2018 года обогнали трубопроводный транспорт и стали второй крупнейшей отраслью по экспорту услуг - более 20% всех экспортируемых услуг.

Согласно опросу компаний, доходы отечественного IT -бизнеса преимущественно имеют иностранное происхождение – украинские разработчики сотрудничают с США, Великобританией, Германией, Канадой, Израилем, Швецией и Швейцарией.

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