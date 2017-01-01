Украина закупила газа на 1,9 миллиарда долларов

В январе-августе Украина закупила в Европе почти семь миллиардов кубометров газа по цене 260-310 долларов за тысячу кубов.

Украина за восемь месяцев 2018 года импортировала 6 млрд 781,397 млн куб. м газа на $1 млрд 932,013 млн. Об этом свидетельствуют данные Госслужбы статистики.

Читай также: Регуляторная служба не одобрила подорожание газа В частности, в августе было закуплено 1 млрд 480,796 млн куб. м на $435,234 млн.

Так, средняя цена импортированного газа в августе-2018 составила $293,9 за 1 тыс. куб. м против $309,1 в июле, $267,4 – июне, $263,5 – мае, $310,8 – апреле, $278,7 – марте, $261,1 – феврале и $279,4 – январе.

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Контрагентами по итогам восьми месяцев стали компании из Швейцарии – 2 млрд 628,734 млн куб. м газа на $744,393 млн, Германии – 2 млрд 271,256 млн куб. м на $645,932 млн, Польши – 485,016 млн куб. м на $141,641 млн, Великобритании – 390,645 млн куб. м на $108.281 млн, Венгрии – 343,99 млн куб. м на $102,582 млн, Чехии – 169,58 млн куб. м на $46,309 млн, Люксембурга – 100,434 млн куб. м на $29,116 млн, Австрии – 92,22 млн куб. м на $28,965 млн, Словакии – 88,978 млн куб. м на $23,759 млн, Нидерландов – 83,602 млн куб. м на $24,119 млн, Франции – 63,326 млн куб. м на $18,15 млн, Италии – 50,063 млн куб. м на $14,558 млн, Дании – 14,094 млн куб. м на $4,208 млн.

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