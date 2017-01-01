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Курс на 31 октября: валюта продолжает дешеветь

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Доллар на межбанке дешевеет в продаже, а НБУ укрепил курс гривны.
Курс валют на 31 октября: Доллар продолжает снижаться
Курс валют на 31 октября: Доллар продолжает снижаться
depositphotos.com

В среду 31 октября курс доллара на межбанковском рынке снизился на 3 копейки в покупке, а в продаже остался на прежнем уровне - до 27,12-27,17 грн.

Евро котировки не изменились в покупке, но выросли в продаже на 1 копейку до 32,02-32,05 грн.

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А вот официальный курс, установленный Национальным банком в среду 31 октября снизился:

– 100 долларов США – 2 816,4437, в сравнении со вчера дешевле на -3,8089;

– 100 евро – 3 202,8598 гривны, в сравнении со вчера дешевле на -6,8697 грн.

Ранее сообщалось, что Fitch обновило макроэкономический рейтинг Украины.

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Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
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