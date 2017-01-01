Цена на нефть на мировых рынках возросла

В декабре цены на фьючерсы выросли. Стоимость нефти марки Brent с поставкой выросла до 76,39 доллара за баррель.

Цена на нефть в декабре выросла depositphotos.com

Утром в среду 31 октября цены на нефть марки Brent с поставкой выросли в цене. Фьючерсы на данную марку будут стоить до 76,39 доллара за баррель.

Об этом свидетельствуют данные Bloomberg.

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Так, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,63%.

Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 66,49 доллара за баррель, прибавив 0,47%.

Ранее сообщалось, что нефть подешевела на 10 долларов за три недели.