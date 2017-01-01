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Взлетят цены на газ и связь: Чего еще ждать украинцам в ноябре

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Подорожание газа, бесплатная замена бумажных паспортов – каких сюрпризов ждать в ноябре?
Чего ожидать украинцам от ноября 2018
Чего ожидать украинцам от ноября 2018
depositphotos.com

Самой важной новостью последних дней является подорожание цены на газ. Чтобы выполнить обязанности перед МВФ, Кабинет министров 19 октября принял решение о повышении стоимости на 23,5%.

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С 1 ноября украинцы будут платить 8550 гривен за тысячу кубометров.

Это не единственное подорожание, которое планируется на 1 ноября. Также вырастут тарифы на стационарную связь.

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Повышение стоимости на фиксированную телефонную связь будет происходить дважды: в ноябре цена возрастет для местного населения до 51,3 гривен за месячную оплату, и до 49,8 гривен за почасовую.

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Вторая волна подорожания планируется на 1 января 2019 года, где месячная плата будет составлять 55,93 грн, а, соответственно, почасовая достигнет 54,28 гривен.

Не оставят без внимания предприятия и организации. В ноябре они будут платить от 53,71 до 55,96 грн, а в январе – около 59,59-61 гривен.

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Приятным событием в ноябре будет бесплатная замена бумажных паспортов на электронные ID-карты. Заменить паспорт можно будет по желанию, это не обязательно, а старые документы будут действительны до окончания срока действия.

Оплачивается только замена или восстановление карты в размере 279 гривен.

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Также в ноябре оплата проезда станет проще. Общественный наземный транспорт вводит единый электронный билет в тестовом режиме с 1 ноября, а окончательный запуск планируется в апреле 2019 года.

Расплачиваться за проезд можно будет с помощью ученического или студенческого, банковской или транспортной картами, или талона с QR-кодом. Планируется, что оплатить проезд можно будет и с помощью мобильного приложения на телефоне.

Ранее сообщалось, что будет с теплом после подорожания газа для населения.

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Теги: ноябрь 2018, подорожание, подорожание газа, стационарный телефон, единый билет на транспорт, ID-карта, ID-карта-паспорт
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