Взлетят цены на газ и связь: Чего еще ждать украинцам в ноябре

Подорожание газа, бесплатная замена бумажных паспортов – каких сюрпризов ждать в ноябре?

Самой важной новостью последних дней является подорожание цены на газ. Чтобы выполнить обязанности перед МВФ, Кабинет министров 19 октября принял решение о повышении стоимости на 23,5%.

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С 1 ноября украинцы будут платить 8550 гривен за тысячу кубометров.

Это не единственное подорожание, которое планируется на 1 ноября. Также вырастут тарифы на стационарную связь.

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Повышение стоимости на фиксированную телефонную связь будет происходить дважды: в ноябре цена возрастет для местного населения до 51,3 гривен за месячную оплату, и до 49,8 гривен за почасовую.

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Вторая волна подорожания планируется на 1 января 2019 года, где месячная плата будет составлять 55,93 грн, а, соответственно, почасовая достигнет 54,28 гривен.

Не оставят без внимания предприятия и организации. В ноябре они будут платить от 53,71 до 55,96 грн, а в январе – около 59,59-61 гривен.

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Приятным событием в ноябре будет бесплатная замена бумажных паспортов на электронные ID-карты. Заменить паспорт можно будет по желанию, это не обязательно, а старые документы будут действительны до окончания срока действия.

Оплачивается только замена или восстановление карты в размере 279 гривен.

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Также в ноябре оплата проезда станет проще. Общественный наземный транспорт вводит единый электронный билет в тестовом режиме с 1 ноября, а окончательный запуск планируется в апреле 2019 года.

Расплачиваться за проезд можно будет с помощью ученического или студенческого, банковской или транспортной картами, или талона с QR-кодом. Планируется, что оплатить проезд можно будет и с помощью мобильного приложения на телефоне.



Ранее сообщалось, что будет с теплом после подорожания газа для населения.