Кубив назвал дату подписания ЗСТ с Израилем

Израиль станет 46 страной, с которой Украина заключила соглашение о зоне свободной торговли.

Украина и Израиль завершили переговоры по ЗСТ в марте этого года facebook.com

Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) до конца 2018 года, как это и было запланировано. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на заседания правительства в среду, 31 октября.

Читай также: Украина и Израиль согласовали позиции по Соглашению о свободной торговле

“Мы вышли на финальную стадию подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Соглашение будет подписано до конца года“, - сказал Кубив.

Кубив также подчеркнул, что Израиль станет 46 страной, которая откроет ЗСТ для украинских товаров.

Ранее сообщалось, что Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.