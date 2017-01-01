Кубив назвал дату подписания ЗСТ с Израилем
Израиль станет 46 страной, с которой Украина заключила соглашение о зоне свободной торговли.
Украина и Израиль подпишут соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) до конца 2018 года, как это и было запланировано. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив на заседания правительства в среду, 31 октября.
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“Мы вышли на финальную стадию подготовки соглашения о зоне свободной торговли с Израилем. Соглашение будет подписано до конца года“, - сказал Кубив.
Кубив также подчеркнул, что Израиль станет 46 страной, которая откроет ЗСТ для украинских товаров.
Ранее сообщалось, что Канада ратифицировала соглашение о зоне свободной торговли с Украиной.
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