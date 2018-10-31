Гройсман сообщил, сколько еще домохозяйств получат субсидии

Премьер напомнил, что отопительный сезон и полное обеспечение объектов социальной инфраструктуры теплом является прямой ответственностью местной власти.

Право на субсидию до конца года получат семь миллионов домохозяйств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями Радикальной партии Олега Ляшко в среду, 31 октября.

Читай также: Как в Украине будут отбирать квартиры за долги “Моя стратегия – сильная экономика, высокие зарплаты, уменьшение задолженности, созданной в течение 2008-2013 годов. Это, между прочим, еще один бюджет страны. Сейчас самое главное – дать доступ к субсидиям. С 1 октября мы сняли ограничения. До Нового года все, кто будет нуждаться, получат право на субсидию. Это будет около 7 млн домохозяйств“, - сказал Гройсман. Читай также: Регуляторная служба не одобрила подорожание газа Премьер напомнил, что отопительный сезон и полное обеспечение объектов социальной инфраструктуры теплом является прямой ответственностью местной власти.

“Но правительство готово помочь регионам, где есть сложности. И так же готово полностью обеспечить выполнение программы предоставления субсидий для граждан, которые нуждаются в адресной помощи государства… Мы, как правительство, обеспечили 17 млрд кубометров газа в хранилищах. Ресурс есть. Теперь дело за городскими главами“, - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло могут вырасти на 16%.