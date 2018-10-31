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Гройсман сообщил, сколько еще домохозяйств получат субсидии

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Премьер напомнил, что отопительный сезон и полное обеспечение объектов социальной инфраструктуры теплом является прямой ответственностью местной власти.
Гройсман встретился с представителями Радикальной партии
Гройсман встретился с представителями Радикальной партии
Пресс-служба Кабмина

Право на субсидию до конца года получат семь миллионов домохозяйств. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время встречи с представителями Радикальной партии Олега Ляшко в среду, 31 октября.

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“Моя стратегия – сильная экономика, высокие зарплаты, уменьшение задолженности, созданной в течение 2008-2013 годов. Это, между прочим, еще один бюджет страны. Сейчас самое главное – дать доступ к субсидиям. С 1 октября мы сняли ограничения. До Нового года все, кто будет нуждаться, получат право на субсидию. Это будет около 7 млн домохозяйств“, - сказал Гройсман.

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Премьер напомнил, что отопительный сезон и полное обеспечение объектов социальной инфраструктуры теплом является прямой ответственностью местной власти.

“Но правительство готово помочь регионам, где есть сложности. И так же готово полностью обеспечить выполнение программы предоставления субсидий для граждан, которые нуждаются в адресной помощи государства… Мы, как правительство, обеспечили 17 млрд кубометров газа в хранилищах. Ресурс есть. Теперь дело за городскими главами“, - отметил Гройсман.

Ранее сообщалось о том, что тарифы на тепло могут вырасти на 16%.

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Теги: Тарифы ЖКХ, тарифы, жкх, Ляшко, субсидии, жку, субсидия, коммуналка, Радикальная партия, коммунальные услуги, Олег Ляшко, Владимир Гройсман, повышение тарифов
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Котофунтик    31.10.2018, 17:10
Оценка:  0
Котофунтик
Написали бы,какие это они сняли ограничения для субсидий.То,что дадут семьям алкоголиков и наркоманов?)))А тем старикам,у которых прописаны дети,живущие десятилетия отдельно,своими нищими семьями?
GreenPeace!    31.10.2018, 16:42
Оценка:  +1
GreenPeace!
Уже ,обычной честно работающей семье,ваши тарифы становятся непосильны.Потому что продукты забирают большую часть дохода...А детей,в школу..а к врачу.Короче,субсидии не нужны только ворам.
Дром    31.10.2018, 17:04
Оценка:  +1
Дром
Но, поверьте, они (воры) получают субсидии и помощь от государства в первую очередь.
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