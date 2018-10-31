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Укрзализныця стала частной

Комментариев: 3
Изменения связаны с необходимостью привести статут компании в соответствии с законом - заявили в компании.
Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими
Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими
uz.gov.ua

Кабинет министров Украины изменил правовой статут Укрзализныци и ее название на “Акционерное общество Украинская железная дорога“.

Об этом сообщает пресс-служба.

При этом все акции компании остаются в государственной собственности и отчуждению не подлежат. 

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“С изменением правового статуса Укрзализныци с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено“, - сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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Также в компании отметили, что публичные акционерные общества должны иметь более прозрачную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами. Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.

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Теги: укрзализныця, частная
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Комментариев (3)
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allx    31.10.2018, 15:55
Оценка:  0
allx
"Также в компании отметили, что публичные акционерные общества должны иметь более прозрачную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами. Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими." - короче всё для того, чтобы легче воровать
гость  (аноним)  31.10.2018, 15:53
Оценка:  +1
гость
Кто то из шоколадных геноцидников решил прихватить себе источник небольшого дополнительного дохода. Украине! Героям майдана слава!

)))))ЗлочнВсе на выборы)))))
гость  (аноним)  31.10.2018, 15:08
Оценка:  +4
гость
Песец жиды охренели. Скоро АЭС продадут.
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