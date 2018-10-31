Укрзализныця стала частной
Кабинет министров Украины изменил правовой статут Укрзализныци и ее название на “Акционерное общество Украинская железная дорога“.
Об этом сообщает пресс-служба.
При этом все акции компании остаются в государственной собственности и отчуждению не подлежат.
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“С изменением правового статуса Укрзализныци с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено“, - сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
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Также в компании отметили, что публичные акционерные общества должны иметь более прозрачную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами. Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими.
Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.
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)))))ЗлочнВсе на выборы)))))