Укрзализныця стала частной

Изменения связаны с необходимостью привести статут компании в соответствии с законом - заявили в компании.

Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими uz.gov.ua

Кабинет министров Украины изменил правовой статут Укрзализныци и ее название на “Акционерное общество Украинская железная дорога“.

Об этом сообщает пресс-служба.

При этом все акции компании остаются в государственной собственности и отчуждению не подлежат.

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“С изменением правового статуса Укрзализныци с публичного на частное акционерное общество 100% акций по-прежнему принадлежат государству и запрещены для отчуждения. Мы имели ситуацию, когда формально акционерное общество имело признаки частного, а значилось в государственном реестре как публичное. Теперь это несоответствие устранено“, - сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

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Также в компании отметили, что публичные акционерные общества должны иметь более прозрачную финансовую отчетность, составленную в соответствии с международными стандартами. Для частных акционерных обществ требования по отчетности являются менее строгими.

Ранее сообщалось о том, что Укрзализныця закупит по тендеру сладости Roshen.