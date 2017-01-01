Экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд - Кубив

Украина в этом году экспортировала товаров на более 30 млрд долларов, сообщил министр экономического развития и торговли.

В Украине продолжается рост экспорта. Об этом сообщил первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив во время заседания Кабмина, информирует 112 Украина в среду, 31 октября.

По его словам, экспорт украинских товаров растет 20 месяцев подряд.

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“За 8 месяцев этого года украинские предприниматели экспортировали товаров почти на 31 млрд долларов - металл, машины, оборудование, авиация, даже ядерные реакторы. IT-индустрия вышла на второе место в украинском экспорте услуг“, - заявил Кубив.

Также министр отметил, что химическое производство за восемь месяцев выросло на 26%, автомобилестроение - на более 15%.

Ранее сообщалось о том, что Украина вошла в ТОП-3 экспортеров курятины.