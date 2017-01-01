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Украина улучшила позиции в рейтинге Doing Business

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В обновленном рейтинге по ведению бизнеса Украина поднялась на 71 место из 190, улучшив показатели по ряду параметров.
Украина поднялась на пять мест в рейтинге легкости ведения бизнеса
Украина поднялась на пять мест в рейтинге легкости ведения бизнеса
depositphotos.com

В ежегодном рейтинге Всемирного банка Doing Business Украина заняла 71 позицию среди 190 стран.

Согласно исследованию, продвинуться в рейтинге Украине позволили улучшения в показателях:

  • защиты миноритарных акционеров (с 81 в прошлом году до 72 пзиции в нынешнем рейтинге),
  • упрощение в части получения разрешений на строительство путем увеличения взноса в городские социальные фонды и развитие инженерно-транспортной инфраструктуры ( рост с 35 до 30 места),
  • улучшение в части международной торговли - Украина сделала торговлю через границы проще, исключив проверку требований к автозапчастям из полномочий Государственной службы экспортного контроля (продвижение со 119 на 78 место),
  • в Украине также упростили процедуру споров по выполнению контрактов, что позволило переместиться по этому показателю с 82 на 57 позицию.
  • Незначительное улучшение также зафиксировано по показателю регистрации собственности: +1 позиция (с 64 на 63 место).
  • Остальные критерии (система уплаты налогов, регистрация бизнеса, доступ к электроэнергии, доступ к кредитам, разрешение неплатежеспособности), согласно отчету, сдерживают продвижение Украины в рейтинге - их показатели ухудшились. 

Согласно обновленным данным рейтинга, на постсоветском пространстве хуже, чем в Украине, с ведением бизнеса дела обстоять только в Узбекистане и Таджикистане. При этом в пятерку лучших стран вошли Грузия (6 место в общем рейтинге), страны Балтии Литва (14 позиция), Эстония (16 место), Латвия (19 позиция в общем рейтинге).  У РФ и Беларуси 31 и 37 место в рейтинге соответственно. 

 

Doing business - ежегодное исследование группы Всемирного банка, оценивающее простоту ведения предпринимательской деятельности на основе 10 индикаторов. Доклад посвящен оценке нормативных актов, регулирующих деятельность малых и средних предприятий на протяжении всего жизненного цикла, и порядку их применения. Рейтинг публикуется с 2003 года.

Ранее был опубликован ТОП-100 самых богатых украинцев.

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Теги: Украина, рейтинг, бизнес, Doing Business
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Источник: korrespondent.net

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