Госфонд жены Порошенко потратил 27 тыс грн на подачу напитков - СМИ

Фонд первой леди закупил почти за 27 тыс. грн услуги по подаче напитков 300 гостям на международной ярмарке.

Возглавляемый Мариной Порошенко Украинский культурный фонд закупил минеральную воду по цене 11 гривен за бутылку объемом 0,5 л, а также потратил 27 тыс. гривен на услуги по подаче напитков гостям организованного им мероприятия. Это следует из обнародованных в системе электронных закупок ProZorro договоров, сообщают в среду, 31 октября, Українські новини.

Читай также: Сколько было потрачено на корпоратив Roshen под Киевом – СМИ

Известно, что 10 сентября фонд закупил в ООО Лабарум 12 упаковок воды негазированной Моршинской по 12 бутылок 0,5 л каждая, стоимостью 132 гривен за упаковку без НДС и суммарной стоимостью 1 903 гривны с учетом налогов.

Сообщается также, что в июне фонд закупил за 26 720 гривен у физлица-предпринимателя услуги по подаче напитков 300 гостям на международной ярмарке грантовых возможностей в сфере культуры, который состоялся 2 июля в Холле чемпионов в Киеве.

Читай также: Больше миллиона в год: Сколько заплатит Порошенко за обучение дочерей

Кроме того, как свидетельствуют данные закупок, с мая фонд также восемь раз заказывал кейтеринговые услуги на общую сумму 422 тыс. грн.

Ранее сообщалось о том, что Порошенко заметили в дорогом ресторане Киева.