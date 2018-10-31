Госфонд жены Порошенко потратил 27 тыс грн на подачу напитков - СМИ
Возглавляемый Мариной Порошенко Украинский культурный фонд закупил минеральную воду по цене 11 гривен за бутылку объемом 0,5 л, а также потратил 27 тыс. гривен на услуги по подаче напитков гостям организованного им мероприятия. Это следует из обнародованных в системе электронных закупок ProZorro договоров, сообщают в среду, 31 октября, Українські новини.
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Известно, что 10 сентября фонд закупил в ООО Лабарум 12 упаковок воды негазированной Моршинской по 12 бутылок 0,5 л каждая, стоимостью 132 гривен за упаковку без НДС и суммарной стоимостью 1 903 гривны с учетом налогов.
Сообщается также, что в июне фонд закупил за 26 720 гривен у физлица-предпринимателя услуги по подаче напитков 300 гостям на международной ярмарке грантовых возможностей в сфере культуры, который состоялся 2 июля в Холле чемпионов в Киеве.
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Кроме того, как свидетельствуют данные закупок, с мая фонд также восемь раз заказывал кейтеринговые услуги на общую сумму 422 тыс. грн.
Ранее сообщалось о том, что Порошенко заметили в дорогом ресторане Киева.
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