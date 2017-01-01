Курс валют на 1 ноября: гривну укрепили

Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.

Курс валют от НБУ на 1 ноября depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 811,8832 (-4,5605);

– 100 евро – 3 182,4894 гривны (-20,3704 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке вырос на семь копеек, а в продаже – на пять копеек, до 27,19-27,22 грн.

Котировки евро в покупке и продаже упали на 12 копеек, до 31,90-31,93 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.