Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Курс валют на 1 ноября: гривну укрепили

Комментариев: 0
Национальный банк укрепил курс гривны. Курс доллара на межбанке в покупке и продаже снизился.
Курс валют от НБУ на 1 ноября
Курс валют от НБУ на 1 ноября
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил на четверг, 1 ноября, официальные курсы валют на уровне:

– 100 долларов США – 2 811,8832 (-4,5605);

– 100 евро – 3 182,4894 гривны (-20,3704 грн).

По данным IBC.ua, курс доллара на межбанковском валютном рынке в среду в покупке вырос на семь копеек, а в продаже – на пять копеек, до 27,19-27,22 грн.

Котировки евро в покупке и продаже упали на 12 копеек, до 31,90-31,93 грн.

Ранее сообщалось о том, что украинцы сократили покупку валюты.

Поделись:
Теги: НБУ, курс валют, Нацбанк, курс гривны, курс нбу, межбанковский курс валют, курс долара, курс доллара к гривне, курс доллара сегодня, курс евро
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь