В Украине растут продажи квартир

С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался, согласно ежеквартальному отчету Министерства юстиции.

В Украине в третьем квартале этого года нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом.

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Согласно документу, с июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 172 договора с недвижимостью, частные - 166 099. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

Всего в июле-сентябре было заключено 180 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

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