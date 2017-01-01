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В Украине растут продажи квартир

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С середины лета украинский рынок недвижимости активизировался, согласно ежеквартальному отчету Министерства юстиции.
В Украине заметно возросли продажи квартир
В Украине заметно возросли продажи квартир
depositphotos.com

В Украине в третьем квартале этого года нотариусы заключили на 10,01% больше договоров с недвижимостью, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в ежеквартальном отчете Министерства юстиции о количестве сделок с недвижимым имуществом.

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Согласно документу, с июля по сентябрь государственные нотариусы оформили 14 172 договора с недвижимостью, частные - 166 099. Большую часть сделок составляют договоры купли-продажи квартир.

Всего в июле-сентябре было заключено 180 271 сделок с недвижимостью, что на 10,01% больше, чем в июле-сентябре прошлого года.

Ранее сообщалось о том, сколько нужно зарабатывать, чтобы купить квартиру в Киеве.

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Теги: Недвижимость, Минюст, квартира, Минюст Украины, квартиры, квартира в Киеве, продажа квартир, Купить недвижимость, покупка недвижимости
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Источник: korrespondent.net

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